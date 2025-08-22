Sentier et belvédère du bois de la Glière Sentier pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Sentier et belvédère du bois de la Glière Sentier pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentiers thématiques
Aux portes du Parc national de la Vanoise, loin des sentiers battus, à l’écoute de vos sens. Une promenade amusante et ludique qui enthousiasmera vos enfants.
https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Bois de la Glière footpath and lookout Loop footpath
Interpretive trails:
At the gateway to Vanoise National Park, off the beaten path, follow your senses on this fun and amusing walk that your kids will thoroughly enjoy.
Deutsch :
Themenpfade
Vor den Toren des Nationalparks Vanoise, fernab von ausgetretenen Pfaden, hören Sie auf Ihre Sinne. Ein unterhaltsamer und spielerischer Spaziergang, der Ihre Kinder begeistern wird.
Italiano :
Percorsi tematici
Alle porte del Parco Nazionale della Vanoise, lontano dai sentieri battuti, ascoltate i vostri sensi. Una passeggiata divertente e giocosa che entusiasmerà i vostri bambini.
Español : Sendero y mirador del Bois de la Glière Sendero circular
Senderos temáticos
A las puertas del Parque Nacional de la Vanoise, lejos de los caminos trillados, escuche a sus sentidos. Un paseo lúdico y divertido que entusiasmará a sus hijos.
