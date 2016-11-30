Sentier et observatoires ornithologiques de l’Etang de Bolmon Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône

Sentier et observatoires ornithologiques de l’Etang de Bolmon Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Sentier et observatoires ornithologiques de l’Etang de Bolmon

Sentier et observatoires ornithologiques de l’Etang de Bolmon Chemin des Macreuses 13220 Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Un sentier de découverte avec des observatoires accessibles vous permettra de découvrir la richesse faunistique de l’Etang de Bolmon.

http://www.sibolmonjai.org/ +33 6 09 53 62 82

English :

A discovery trail with accessible observatories lets you discover the rich fauna of the Etang de Bolmon.

Deutsch :

Auf einem Entdeckungspfad mit zugänglichen Observatorien können Sie die reiche Fauna des Etang de Bolmon kennenlernen.

Italiano :

Un sentiero di scoperta con osservatori accessibili vi permetterà di scoprire la ricchezza della fauna dell’Etang de Bolmon.

Español :

Un recorrido de descubrimiento con observatorios accesibles le permitirá descubrir la riqueza de la fauna del Etang de Bolmon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2016-11-30 par Provence Tourisme / Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]