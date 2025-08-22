Sentier ethnobotanique des Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône

Sentier ethnobotanique des Marais du Vigueirat

Sentier ethnobotanique des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13014 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 700.0 Tarif :

Sur une superficie d’un hectare, vous pouvez découvrir différents milieux, les plantes qui les composent et leur lien avec l’Homme.

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ +33 4 90 98 70 91

English :

Over an area of one hectare, you can discover different environments, the plants that make them up and their relationship with man.

Deutsch :

Auf einer Fläche von einem Hektar können Sie verschiedene Lebensräume, die Pflanzen, aus denen sie bestehen, und ihre Verbindung zum Menschen kennenlernen.

Italiano :

In un’area di un ettaro, si possono scoprire diversi ambienti, le piante che li compongono e il loro rapporto con l’uomo.

Español :

En una superficie de una hectárea, podrá descubrir diferentes ambientes, las plantas que los componen y su relación con el hombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-28 par Provence Tourisme Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]