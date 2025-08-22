Sentier flore et milieux naturels Hauteluce Savoie

Sentier flore et milieux naturels

Sentier flore et milieux naturels Parking du monument 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez comprendre les secrets des tourbières en sillonnant notre sentier en bois à la recherche des plantes carnivores et autres espèces mystérieuses…

https://www.lessaisies.com/ +33 4 79 38 90 30

English : Peat bog flora walk

Les Saisies peat bog is one of the highest in the Alps. In this protect nature area you will see some rare flora species such as carnivorous plant. To discover this special place you just have to walk on an easy track marked out with information signs.

Deutsch :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Torfmoore, indem Sie unseren Holzpfad auf der Suche nach fleischfressenden Pflanzen und anderen geheimnisvollen Arten durchwandern…

Italiano :

Venite a capire i segreti delle torbiere percorrendo il nostro sentiero di legno alla ricerca di piante carnivore e altre specie misteriose…

Español :

Venga a conocer los secretos de las turberas recorriendo nuestro sendero de madera en busca de plantas carnívoras y otras especies misteriosas…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme