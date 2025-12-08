Sentier géologique de la pointe Percée Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Sentier géologique de la pointe Percée

Sentier géologique de la pointe Percée Départ au Col des Annes 74450 Le Grand-Bornand Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Des verts pâturages du col des Annes au désert minéral de la Combe des Verts, le sentier de la pointe Percée vous propose une randonnée variée et pleine de surprises au cœur des Aravis.

https://www.legrandbornand.com/ +33 4 58 17 05 98

English :

From the green pastures of the Col des Annes to the rocky desert of the Combe des Verts, the Pointe Percée trail offers a varied hike full of surprises in the heart of the Aravis mountains.

Deutsch :

Von den grünen Weiden des Col des Annes bis zur mineralischen Wüste der Combe des Verts bietet Ihnen der Wanderweg Pointe Percée eine abwechslungsreiche Wanderung voller Überraschungen im Herzen der Aravis.

Italiano :

Dai verdi pascoli del Col des Annes al deserto minerale della Combe des Verts, il sentiero della Pointe Percée offre un’escursione varia e piena di sorprese nel cuore dei monti Aravis.

Español :

De los verdes pastos del Col des Annes al desierto mineral de la Combe des Verts, el sendero de la Pointe Percée ofrece un recorrido variado y lleno de sorpresas en el corazón de los montes Aravis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme