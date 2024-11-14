Sentier géologique de Montclaret PR 41 Saint-Georges-Haute-Ville Loire
Sentier géologique de Montclaret PR 41
Sentier géologique de Montclaret PR 41 Départ lieu-dit Fontvial 42610 Saint-Georges-Haute-Ville Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Des remontées de lave au sein du socle granitique du Forez ont permis la formation du Montclaret entre 25 et 15 millions d’années. Il en résulte aujourd’hui un pic de basalte abritant une carrière et bien des richesses floristiques et géologiques.
+33 4 77 76 06 67
English : Sentier géologique de Montclaret PR 41
The Montclaret was formed between 25 and 15 million years ago by lava rising from the granitic base of Forez. The result today is a basalt peak with a quarry and a wealth of flora and geology.
Deutsch : Sentier géologique de Montclaret PR 41
Der Montclaret entstand vor 25 bis 15 Millionen Jahren durch den Aufstieg von Lava aus dem Granitsockel der Region Forez. Das Ergebnis ist heute ein Basaltgipfel, der einen Steinbruch und viele floristische und geologische Schätze beherbergt.
Italiano :
Il Montclaret si è formato tra i 25 e i 15 milioni di anni fa a seguito della risalita di lava dal basamento granitico del Forez. Il risultato è oggi un picco di basalto con una cava e una ricchezza di flora e geologia.
Español : Sentier géologique de Montclaret PR 41
El Montclaret se formó hace entre 25 y 15 millones de años como resultado de la lava que surgió de la base granítica de Forez. El resultado es hoy un pico de basalto con una cantera y una gran riqueza de flora y geología.
