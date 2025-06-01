Sentier Géovino les roches Riquewihr Riquewihr Haut-Rhin

Sentier Géovino les roches Riquewihr Riquewihr Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Sentier Géovino les roches Riquewihr

Sentier Géovino les roches Riquewihr 68340 Riquewihr Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 2500.0 Tarif :

En suivant Géovino à Riquewihr vous apprendrez l’importance fondamentale des roches pour les vignes. Vous comprendrez pourquoi les sols des coteaux sud du massif vosgien sont si particuliers, mais aussi la relation entre les roches, les sols et la vigne, jusqu’à leur influence sur l’arôme des vins !

https://www.geovino.alsace/ +33 3 89 73 23 23

English :

By following Géovino to Riquewihr, you will learn about the fundamental importance of rocks for vines. Not only will you understand why the soils of the southern slopes of the Vosges mountains are so special, but also the relationship between rocks, soils and vines, right down to their influence on the aroma of wines!

Deutsch :

Wenn Sie Géovino nach Riquewihr folgen, lernen Sie die grundlegende Bedeutung der Felsen für die Weinberge kennen. Sie werden verstehen, warum die Böden an den Südhängen der Vogesen so einzigartig sind, aber auch die Beziehung zwischen Felsen, Böden und Weinreben, bis hin zu ihrem Einfluss auf das Aroma der Weine!

Italiano :

Seguendo Géovino a Riquewihr, imparerete l’importanza fondamentale delle rocce per la vite. Capirete perché i terreni delle pendici meridionali dei Vosgi sono così speciali, così come il rapporto tra rocce, terreni e viti e la loro influenza sull’aroma dei vini!

Español :

Siguiendo a Géovino hasta Riquewihr, conocerá la importancia fundamental de las rocas para las vides. Entenderá por qué los suelos de las laderas meridionales de los Vosgos son tan especiales, así como la relación entre las rocas, los suelos y las vides, ¡y su influencia en el aroma de los vinos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Système d’informations touristique Alsace