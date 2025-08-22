Sentier Glaciologique Champagny-en-Vanoise Savoie
Sentier Glaciologique Champagny-en-Vanoise Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier Glaciologique
Sentier Glaciologique Parking du Laisonnay d’en bas 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Itinéraire créé et balisé par le Parc de la Vanoise. Au départ du Laisonnay, montez au lac asséché (ancien lac glaciaire) de la Glière puis jusqu’au chalet du Grand Plan vue sur les glaciers et sur la Grande Casse. Idéal pour une balade en famille !
https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55
English : Glacier path
The waymarked Glacier trail, created by the Vanoise Park, lets you discover some of the highest Vanoise glaciers and helps you understand the origin of glaciers, the way they built up, etc.
Starting from Le Laisonnay, walk up to the Glière dried lake (former glacier lake), then to the Grand Plan chalet: behold the view over the glaciers and the Grande Casse. Perfect for a family outing!
Deutsch : Glaziologischer Pfad
Vom Parc de la Vanoise angelegte und markierte Route. Steigen Sie von Laisonnay aus zum ausgetrockneten See (ehemaliger Gletschersee) von La Glière und dann bis zur Hütte Grand Plan auf: Aussicht auf die Gletscher und die Grande Casse. Ideal für eine Wanderung mit der ganzen Familie!
Italiano :
Itinerario creato e segnalato dal Parc de la Vanoise. Da Le Laisonnay si sale al lago secco (ex lago glaciale) di La Glière e poi allo chalet di Grand Plan, con vista sui ghiacciai e sulla Grande Casse. Ideale per una gita in famiglia!
Español :
Itinerario creado y señalizado por el Parque de la Vanoise. Desde Le Laisonnay, suba hasta el lago seco (antiguo lago glaciar) de La Glière y luego hasta el chalet de Grand Plan, con vistas a los glaciares y a la Grande Casse. Ideal para una excursión en familia
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme