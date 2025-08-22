Sentier historique et botanique « Sentier du Marais » La Chapelle-en-Lafaye Loire
Sentier historique et botanique Sentier du Marais
Sentier historique et botanique Sentier du Marais Le bourg 42380 La Chapelle-en-Lafaye Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Ce sentier vous guidera dans la découverte des plantes sauvages caractéristiques du Forez ainsi que dans l’histoire de ce petit village forézien.
English :
This path will guide you in the discovery of the wild plants characteristic of Forez as well as in the history of this small village.
Deutsch : Botanischer Weg von La Chapelle-en-Lafaye
2,5 km langer Parcours, auf dem man die Geschichte des Ortes entdecken sowie die Baum- und Pflanzenarten nach ihrem Namen, ihrer Blütezeit und ihren Eigenschaften identifizieren kann…
Italiano :
Questo percorso vi guiderà alla scoperta delle piante selvatiche caratteristiche del Forez e della storia di questo piccolo villaggio foréziano.
Español :
Este sendero le guiará en el descubrimiento de las plantas silvestres características de Forez, así como en la historia de este pequeño pueblo de Forézien.
