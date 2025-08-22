Sentier historique et botanique Sentier du Marais

Sentier historique et botanique Sentier du Marais Le bourg 42380 La Chapelle-en-Lafaye Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier vous guidera dans la découverte des plantes sauvages caractéristiques du Forez ainsi que dans l’histoire de ce petit village forézien.

https://www.rendezvousenforez.com/ +33 4 77 96 08 69

English :

This path will guide you in the discovery of the wild plants characteristic of Forez as well as in the history of this small village.

Deutsch : Botanischer Weg von La Chapelle-en-Lafaye

2,5 km langer Parcours, auf dem man die Geschichte des Ortes entdecken sowie die Baum- und Pflanzenarten nach ihrem Namen, ihrer Blütezeit und ihren Eigenschaften identifizieren kann…

Italiano :

Questo percorso vi guiderà alla scoperta delle piante selvatiche caratteristiche del Forez e della storia di questo piccolo villaggio foréziano.

Español :

Este sendero le guiará en el descubrimiento de las plantas silvestres características de Forez, así como en la historia de este pequeño pueblo de Forézien.

