Sentier piéton Hiver Chemin du Vallon (Raquettes)

Sentier piéton Hiver Chemin du Vallon (Raquettes) Devant Office de Tourisme de Méribel-Mottaret ou Parking Plan Ravet 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le Chemin du Vallon à Méribel, un parcours en raquettes idéal pour les familles et les débutants. Profitez d’un itinéraire bucolique au coeur des paysages enneigés. Expérience unique en plein air garantie!

https://www.skipassmeribelmottaret.com/ +33 4 79 00 43 44

English : Winter footpath Chemin du Vallon (Snowshoes)

Discover the Chemin du Vallon in Méribel, a snowshoe trail ideal for families and beginners. Enjoy a bucolic itinerary through snow-covered landscapes. A unique outdoor experience guaranteed!

Deutsch :

Entdecken Sie den Chemin du Vallon in Méribel, eine Schneeschuhwanderung, die ideal für Familien und Anfänger ist. Genießen Sie eine idyllische Route inmitten der verschneiten Landschaft. Ein einzigartiges Outdoor-Erlebnis ist garantiert!

Italiano :

Scoprite lo Chemin du Vallon a Méribel, un percorso per racchette da neve ideale per famiglie e principianti. Godetevi un itinerario bucolico nel cuore di paesaggi innevati. Un’esperienza unica all’aria aperta garantita!

Español :

Descubra el Chemin du Vallon en Méribel, un sendero para raquetas de nieve ideal para familias y principiantes. Disfrute de un itinerario bucólico en el corazón de paisajes nevados. ¡Una experiencia única al aire libre garantizada!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme