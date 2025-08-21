Sentier piéton Hiver Le circuit des villages

Sentier piéton Hiver Le circuit des villages
73550 Les Allues
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis l’arrêt navette des Allues (sens montant) 2 itinéraires via Le Villaret, La Gittaz, le Raffort OU Chandon Nantgerel le Raffort Privilégiez l’un ou l’autre itinéraire selon l’ensoleillement Ou en sens descendant depuis la Chaudanne ou Méribel centre

English : WINTER PATH The Village circuit

From the Les Allues shuttle stop (uphill) 2 routes via Le Villaret, La Gittaz, le Raffort OR Chandon Nantgerel le Raffort Choose one or the other depending on sunshine conditions Or downhill from La Chaudanne or Méribel center

Deutsch :

Von der Pendelbushaltestelle in Les Allues (Aufwärtsrichtung) 2 Routen über Le Villaret, La Gittaz, le Raffort ODER Chandon Nantgerel le Raffort Bevorzugen Sie je nach Sonneneinstrahlung die eine oder die andere Route Oder in Abwärtsrichtung von La Chaudanne oder Méribel Centre aus

Italiano :

Dalla fermata del bus navetta Les Allues (in salita) 2 percorsi via Le Villaret, La Gittaz, le Raffort OPPURE Chandon Nantgerel le Raffort Scegliere l’uno o l’altro percorso a seconda delle condizioni del sole Oppure in discesa da la Chaudanne o dal centro di Méribel

Español :

Desde la parada del autobús lanzadera de Les Allues (cuesta arriba) 2 rutas por Le Villaret, La Gittaz, le Raffort O Chandon Nantgerel le Raffort Elija una u otra ruta en función de las condiciones de insolación O cuesta abajo desde la Chaudanne o el centro de Méribel

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme