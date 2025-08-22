SENTIER HIVER « Le Clos Bernard » Les Allues Savoie
SENTIER HIVER « Le Clos Bernard » Les Allues Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier piéton Hiver Le Clos Bernard
Sentier piéton Hiver Le Clos Bernard Altiport 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Depuis l’arrêt navette Altiport prendre à gauche en suivant le Clos Bernard monter en direction du sommet de l’Altiport puis sur la large piste suivre à gauche le chemin à plat qui avance dans une clairière avant de rejoindre le restaurant du Clos Bernard
https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01
English : SENTIER HIVER Le Clos Bernard
From the Altiport bus stop, turn left following signs to Clos Bernard up towards the top of the Altiport and then on the wide track, follow the flat path on the left which leads into a clearing. Take some time to observe and listen to the many inhabitants of the forest before continuing to the Clos Bernard restaurant. There are two possible ways back: either follow signs to Méribel Altiport to return to the bus stop at the start (10 minutes) or follow signs to le Blanchot to reach a bus stop only 5 minutes away.
Deutsch :
Von der Pendelbushaltestelle Altiport aus links abbiegen und dem Clos Bernard folgen, der in Richtung des Gipfels des Altiports aufsteigt, dann auf der breiten Piste links dem flachen Weg folgen, der durch eine Lichtung führt, bevor er das Restaurant du Clos Bernard erreicht
Italiano :
Dalla fermata del bus navetta Altiport, svoltare a sinistra seguendo il Clos Bernard verso la vetta dell’Altiport, quindi, sull’ampia pista, seguire il sentiero pianeggiante sulla sinistra in una radura prima di raggiungere il ristorante Clos Bernard
Español :
Desde la parada del autobús lanzadera de Altiport, gire a la izquierda siguiendo a Clos Bernard hacia la cima de Altiport, después por la pista ancha, siga el camino llano de la izquierda hasta un claro antes de llegar al restaurante Clos Bernard
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme