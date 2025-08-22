Sentier piéton Hiver Le Rond Point

Sentier piéton Hiver Le Rond Point Altiport 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Départ arrêt navette Blanchot 35min pour Rond Point des pistes A mi-chemin du Rond Point magnifique point de vue sur la station et piste olympique de la face Pour rejoindre Méribel centre par la route des chalets et route de la Renarde compter 30 à 45min

English : SENTIER HIVER Le Rond Point

Start from Le Blanchot bus stop. 35 min to reach Rond point des pistes. Don’t miss the breath-taking view over the Meribel resort and Olympic ski run halfway along the path to the Rond Point.



To reach Méribel centre continue to walk down on Route des Chalets and Route de la Renarde (30 to 45 min more)

Deutsch :

Abfahrt Pendelbus Blanchot 35min für Rond Point der Pisten Auf halbem Weg zum Rond Point herrliche Aussicht auf den Ort und die olympische Piste des Gesichts Um Méribel Zentrum über die Route des Chalets und Route de la Renarde zu erreichen 30 bis 45min zählen

Italiano :

Partenza dalla fermata della navetta Blanchot 35min per Rond Point des pistes A metà strada per Rond Point, magnifica vista sulla località e sulla pista olimpica Per raggiungere il centro di Méribel attraverso la route des chalets e la route de la Renarde, prevedere da 30 a 45min

Español :

Salida de la parada Blanchot 35min hasta Rond Point des pistes A medio camino de Rond Point, magnífica vista de la estación y de la pista de cara olímpica Para llegar al centro de Méribel por la ruta de los chalets y la ruta de la Renarde, prever de 30 a 45min

