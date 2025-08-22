Sentier piéton Hiver Le Sentier de la poésie (Raquettes)

Sentier piéton Hiver Le Sentier de la poésie (Raquettes) Méribel Les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Depuis l’arrêt navette des Allues (ou du Cruet) une balade poétique à raquette pour découvrir 25 poèmes et leurs auteurs. Retour par le même itinéraire, par la route jusqu’aux Allues ou par le chemin piéton été non entretenu l’hiver. compter 25 min.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : WINTER PATH Poetry Trail (on snowshoes only)

From the Les Allues (or Cruet) shuttle stop, take a poetic walk on snowshoes to discover 25 poems and their authors. Return by the same route, by road to Les Allues or by the summer footpath which is not maintained in winter. 25 min.

Deutsch :

Von der Pendelbushaltestelle in Les Allues (oder Le Cruet) aus eine poetische Schneeschuhwanderung, bei der Sie 25 Gedichte und ihre Autoren entdecken. Rückweg auf derselben Route, auf der Straße bis Les Allues oder auf dem Fußweg Sommer, der im Winter nicht instand gehalten wird. 25 Min. rechnen.

Italiano :

Dalla fermata del bus navetta a Les Allues (o Cruet), passeggiata poetica con le racchette da neve per scoprire 25 poesie e i loro autori. Ritorno per lo stesso percorso, su strada fino a Les Allues o sul sentiero che non viene mantenuto in inverno. 25 minuti.

Español :

Desde la parada del autobús lanzadera en Les Allues (o Cruet), realice un paseo poético con raquetas de nieve para descubrir 25 poemas y sus autores. Regreso por el mismo camino, por carretera hasta Les Allues o por el sendero que no se mantiene en invierno. 25 min.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme