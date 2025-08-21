Sentier piéton Hiver Le Sentier des Animaux

Sentier piéton Hiver Le Sentier des Animaux Altiport 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis l’arrêt navette de l’Altiport, passez tout droit derrière les résidences pour trouver le départ du sentier Nous sommes là même vous ne nous voyez pas ! Découvrez les habitants de la forêt et de la montagne dissimulés à proximité du sentier.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : WINTER PATH The Animal Path

From the Altiport shuttle stop, go straight behind the residences to find the trailhead: We’re here, even if you can’t see us! Discover the forest and mountain dwellers hidden near the trail.

Deutsch :

Von der Shuttle-Haltestelle am Altiport gehen Sie geradeaus hinter den Residenzen entlang, um den Beginn des Pfades zu finden: Wir sind hier, auch wenn Sie uns nicht sehen! Entdecken Sie die Bewohner des Waldes und der Berge, die sich in der Nähe des Pfades verstecken.

Italiano :

Dalla fermata della navetta Altiport, proseguite dietro le abitazioni per trovare l’inizio del sentiero: Siamo qui, anche se non ci vedete! Scoprite gli abitanti della foresta e delle montagne nascosti vicino al sentiero.

Español :

Desde la parada del autobús lanzadera de Altiport, siga recto por detrás de las residencias para encontrar el inicio del sendero: ¡Estamos aquí, aunque no nos vea! Descubra a los habitantes del bosque y las montañas escondidos cerca del sendero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme