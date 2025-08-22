Sentier piéton Hiver Le Villard La Traie

Sentier piéton Hiver Le Villard La Traie Parking du Villard ou arrêt navette les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le Villard (ou arrêt navette les Allues, 25 min supplémentaires) Après le parking couvert prendre le sentier à gauche direction la Traie. 2h de montée pour rejoindre les refuges du Christ et de la Traye. Vue sur le Mont blanc et vallées alentours

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : WINTER TRAIL Le Villard La Traie

Start from Le Villard (or Les Allues bus stop, an additional 25 minutes walk) After the covered car park, follow the yellow sign on the left to La Traie. 2 hour climb to reach refuges Le Christ and La Traye. View of Mont Blanc and surrounding valleys. Return possible to Méribel centre by La Traie Mergolaz Méribel centre (see winter walk Méribel centre Mergolaz La Traie )

Deutsch :

Von Le Villard (oder Pendelbushaltestelle Les Allues, 25 min mehr) Nach dem überdachten Parkplatz nehmen Sie den Weg links in Richtung La Traie. 2h Aufstieg zu den Hütten Christ und La Traye. Blick auf den Mont Blanc und die umliegenden Täler

Italiano :

Da Le Villard (o dalla fermata del bus navetta di Les Allues, 25 minuti in più) Dopo il parcheggio coperto, prendere il sentiero a sinistra in direzione di La Traie. 2 ore di salita per raggiungere i rifugi Christ e La Traye. Vista sul Monte Bianco e sulle valli circostanti

Español :

Desde Le Villard (o parada del autobús lanzadera de Les Allues, 25 min extra) Después del aparcamiento cubierto, tome el camino de la izquierda hacia La Traie. Son 2 horas de subida para llegar a los refugios de Christ y La Traye. Vista del Mont Blanc y de los valles circundantes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme