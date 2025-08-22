Sentier piéton Hiver Méribel Centre Mergolaz La Traie

Sentier piéton Hiver Méribel Centre Mergolaz La Traie Méribel 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A l’arrêt navette les Ravines se diriger vers le rond-point prendre sentier à gauche direction les Granges rejoindre Mergolaz et la Traie. 4h AR Mergolaz et 6h AR la Traie. Retour possible en bus depuis les Allues prévoir 2h le Villard puis les Allues

English : WINTER PATH Méribel Center Mergolaz/ La Traie

At the Les Ravines shuttle stop, head for the traffic circle and take the path on the left towards Les Granges, then Mergolaz and La Traie. 4h AR Mergolaz and 6h AR La Traie. Return by bus from Les Allues: allow 2h for Le Villard and then Les Allues.

Deutsch :

An der Pendelbushaltestelle Les Ravines gehen Sie zum Kreisverkehr, nehmen Sie den Weg links in Richtung Les Granges und erreichen Sie Mergolaz und La Traie. 4h AR Mergolaz und 6h AR La Traie. Rückfahrt mit dem Bus von Les Allues aus möglich. 2 Stunden für Le Villard und Les Allues einplanen

Italiano :

Alla fermata della navetta Les Ravines, dirigersi verso la rotonda e prendere il sentiero a sinistra in direzione Les Granges per Mergolaz e La Traie. 4h AR Mergolaz e 6h AR La Traie. Il ritorno può essere effettuato in autobus da Les Allues, calcolando 2 ore per Le Villard e poi Les Allues

Español :

En la parada de Les Ravines, diríjase a la rotonda y tome el sendero de la izquierda en dirección a Les Granges hasta Mergolaz y La Traie. 4h AR Mergolaz y 6h AR La Traie. Puede volver en autobús desde Les Allues, deje 2 horas para Le Villard y luego Les Allues

