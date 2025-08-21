Sentier piéton Hiver Méribel Centre Morel Altiport

Sentier piéton Hiver Méribel Centre Morel Altiport Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis la Chaudanne, rejoignez l’Altiport en passant par Morel. Possibilité de retourner à Méribel en navette ou à pied par le Rond-point voir sentier n°15 puis prendre Route des Chalets et Route de la Renarde, prévoir 2h30 à 3h pour la boucle complète

English : WINTER PATH Méribel Center Morel Altiport

From la Chaudanne, walk to the Altiport via the hamlet of Morel. Pretty path through forests and clearings. Beautiful view over the Méribel Valley. Return to Méribel centre by free bus or the chemin du Rond-point (see walk n° 15) then take Route des Chalets and route de la Renarde (allow 2½ to 3 hrs for the full circuit). Walking poles and grippers are recommended, especially if walking down the path.

Deutsch :

Von La Chaudanne aus gehen Sie über Morel zum Altiport. Möglichkeit, mit dem Pendelbus oder zu Fuß über den Kreisverkehr nach Méribel zurückzukehren, siehe Pfad Nr. 15, dann Route des Chalets und Route de la Renarde, planen Sie 2,5 bis 3 Stunden für den gesamten Rundweg ein

Italiano :

Da La Chaudanne, dirigersi verso l’Altiport passando per Morel. Si può tornare a Méribel con il bus navetta o a piedi passando per la rotonda (vedi sentiero n. 15), poi prendere la Route des Chalets e la Route de la Renarde. Per percorrere l’intero anello sono necessarie dalle 2 alle 3 ore

Español :

Desde La Chaudanne, diríjase hacia el Altiport por Morel. Puede volver a Méribel en autobús lanzadera o a pie por la rotonda (véase el sendero n.º 15), y después tomar la Route des Chalets y la Route de la Renarde. Prevea entre 2 horas y media y 3 horas para realizar el bucle completo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme