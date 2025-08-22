Sentier piéton Hiver Méribel Village/ Le Blanchot/ L’Altiport

Sentier piéton Hiver Méribel Village/ Le Blanchot/ L’Altiport Arrêt navette de Méribel-Village 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis l’arrêt navette de Méribel Village passer devant la jolie Chapelle Saint Sébastien et monter tout droit la ruelle qui mène au départ du sentier direction le Blanchot et l’Altiport. Retour possible avec les navettes ou le télésiège du Golf.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : WINTER PATH Méribel Village/ Le Blanchot/ L’Altiport

From the Méribel Village shuttle stop, walk past the pretty Chapelle Saint Sébastien and straight up the lane that leads to the start of the path to Le Blanchot and the Altiport. You can return with the shuttle bus or the Golf chairlift.

Deutsch :

Von der Pendelbushaltestelle in Méribel Village gehen Sie an der hübschen Kapelle Saint Sébastien vorbei und geradeaus die Gasse hinauf, die zum Beginn des Wanderwegs in Richtung Blanchot und Altiport führt. Die Rückfahrt ist mit den Pendelbussen oder dem Sessellift zum Golfplatz möglich.

Italiano :

Dalla fermata del bus navetta del Méribel Village, si passa davanti alla graziosa Chapelle Saint Sébastien e si sale direttamente sul sentiero che porta all’inizio del percorso verso Le Blanchot e l’Altiport. Il ritorno può avvenire con il bus navetta o con la seggiovia Golf.

Español :

Desde la parada del autobús lanzadera de Méribel Village, pase por delante de la bonita Chapelle Saint Sébastien y siga recto por el camino que lleva al inicio del sendero hacia Le Blanchot y el Altiport. Puede volver con el autobús lanzadera o con el telesilla Golf.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme