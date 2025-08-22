Sentier piéton Hiver Méribel Village Les Allues

Depuis l’arrêt navette de Méribel Village traverser la D98 en passant devant la boulangerie, descendre la ruelle en suivant les panneaux direction le Villaret puis les Allues Jolie promenade en forêt pour rejoindre le chef lieu Retour possible en navette

Start from Méribel-Village bus stop. Walk past the bakery, cross the main road, walk down a narrow lane, following signs for le Villaret and then les Allues. A pretty walk in the forest to the valley’s main village, les Allues. Return by free bus.

Von der Pendelbushaltestelle in Méribel Village die D98 überqueren, an der Bäckerei vorbei, die Gasse hinuntergehen und den Schildern Richtung le Villaret und dann les Allues folgen Ein schöner Spaziergang durch den Wald, um den Hauptort zu erreichen Rückfahrt mit dem Pendelbus möglich

Dalla fermata del bus navetta Méribel Village, attraversare la D98 di fronte alla panetteria, scendere lungo il viottolo seguendo le indicazioni per Le Villaret e poi Les Allues. Una bella passeggiata attraverso la foresta per raggiungere il capoluogo

Desde la parada del autobús lanzadera de Méribel Village, cruce la D98 frente a la panadería, baje por el carril siguiendo las indicaciones de Le Villaret y luego Les Allues. Un bonito paseo por el bosque para llegar al pueblo principal

