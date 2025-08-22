Sentier piéton Hiver Pic noir

Sentier piéton Hiver Pic noir Altiport 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis l’arrêt navette de l’Altiport passer tout droit derrière les résidences pour trouver le départ du sentier, suivre dans un premier temps les indications Rhodos passer sous le télésiège la Loze, suivre à gauche le chemin à plat direction Pic noir.

English : WINTER PATH Pic noir

From the Altiport shuttle stop, go straight on behind the residences to find the start of the path. First follow the signs for Rhodos , then go under the La Loze chairlift and follow the flat path to the left towards Pic Noir.

Deutsch :

Von der Pendelbushaltestelle Altiport gehen Sie hinter den Residenzen geradeaus, um den Beginn des Weges zu finden. Folgen Sie zunächst der Beschilderung Rhodos , unter dem Sessellift La Loze hindurch, folgen Sie links dem flachen Weg in Richtung Pic Noir.

Italiano :

Dalla fermata del bus navetta Altiport, proseguire dritto dietro i residence per trovare l’inizio del sentiero: seguire prima le indicazioni per Rhodos , poi passare sotto la seggiovia La Loze e seguire il sentiero pianeggiante a sinistra verso il Pic Noir.

Español :

Desde la parada del autobús lanzadera de Altiport, siga recto por detrás de las residencias para encontrar el inicio del sendero. Primero siga las indicaciones hacia Rhodos , después pase por debajo del telesilla de La Loze y siga el sendero llano a la izquierda hacia Pic Noir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme