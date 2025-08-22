Sentier piéton Hiver Réserve naturelle du Plan de Tuéda

Sentier piéton Hiver Réserve naturelle du Plan de Tuéda Devant Office de Tourisme de Méribel-Mottaret ou Arrêt navette Châtelet 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade très facile autour du Lac de Tueda dans la magnifique Réserve Naturelle du même nom. Ici les pins cembros ou arolles forment une des plus belles cembraies des Alpes. Cette réserve naturelle créée en 1990 possède un très riche patrimoine naturel

English : Winter trail Plan de Tueda Nature Reserve

Path closed in case of avalanche risk or during avalanche blasting check with

the Service des Pistes or the Tourist Office



Starting from the Châtelet bus stop or the tourist office, this is a very easy walk around Lac de Tueda in the magnificent nature reserve of the same name. The Arolla pine trees here form one of the most beautiful pine forests in the Alps. This nature reserve, which opened in 1990, has a very rich natural heritage

Deutsch :

Sehr leichte Wanderung um den Tueda-See im wunderschönen gleichnamigen Naturreservat. Hier bilden die Zirbelkiefern oder Arven einen der schönsten Cembra-Wälder der Alpen. Dieses 1990 gegründete Naturschutzgebiet verfügt über ein sehr reiches Naturerbe

Italiano :

Una passeggiata molto facile intorno al lago di Tueda, nella magnifica riserva naturale omonima. Si tratta di una delle più belle foreste di cembri delle Alpi. Questa riserva naturale è stata creata nel 1990 e vanta un ricco patrimonio naturale

Español :

Un paseo muy fácil alrededor del lago Tueda, en la magnífica reserva natural del mismo nombre. Se trata de uno de los bosques de cembras más bellos de los Alpes. Esta reserva natural fue creada en 1990 y cuenta con un rico patrimonio natural

