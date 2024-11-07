Sentier insolite de Florette Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

FLORETTE a pris possession de la forêt du village du Coux et Bigaroque.C’est une sorcière farfelue, sportive et parfois étourdie….

Suis-la et tu découvriras, tu apprendras et peut être tu trouveras… Petit patrimoine: murets de pierres sèches, fontaine, Nature: Présence d’une truffière.

English : Sentier insolite de Florette

FLORETTE has taken possession of the forest in the village of Coux et Bigaroque.she is a wicked, sporty and sometimes dizzy witch….

Follow her and you’ll discover, you’ll learn and maybe you’ll find … Small heritage: dry stone walls, fountain, Nature: presence of a truffle field.

Deutsch : Sentier insolite de Florette

FLORETTE hat den Wald des Dorfes Le Coux et Bigaroque in Besitz genommen.Sie ist eine schrullige, sportliche und manchmal vergessliche Hexe…..

Folge ihr und du wirst entdecken, lernen und vielleicht auch finden… Kleines Kulturerbe: Trockenmauern, Brunnen, Natur: Es gibt eine Trüffelfarm.

Italiano :

FLORETTE si è impadronita della foresta del villaggio di Coux et Bigaroque. è una strega stravagante, sportiva e a volte vertiginosa….

Seguitela e scoprirete, imparerete e forse troverete… Piccolo patrimonio: muretti a secco, fontana, Natura: presenza di una tartufaia.

Español : Sentier insolite de Florette

FLORETTE se ha apoderado del bosque del pueblo de Coux et Bigaroque. es una bruja chiflada, deportiva y a veces mareada….

Sígala y descubrirá, aprenderá y quizá encuentre… Pequeño patrimonio: muros de piedra seca, fuente, Naturaleza: Presencia de un campo de trufas.

