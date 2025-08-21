Sentier le belvédère du Peu (parcours facile) Laviron Doubs

Belvédère du Peu (Parcours facile) A pieds Difficulté moyenne

Belvédère du Peu (Parcours facile) Chalet forestier direction route de Sancey 25510 Laviron Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5310.0 Tarif :

Partez à la découverte du Belvédère du Peu avec deux tables d’orientation pour admirer les paysages du plateau.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/291

English :

Discover the Belvédère du Peu with its two orientation tables for admiring the plateau’s landscapes.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zum Belvédère du Peu mit zwei Orientierungstischen, von denen aus Sie die Landschaft des Plateaus bewundern können.

Italiano :

Scoprite il Belvédère du Peu con i suoi due tavoli di orientamento per ammirare i paesaggi dell’altopiano.

Español :

Descubra el Belvédère du Peu con sus dos mesas de orientación para admirar los paisajes de la meseta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data