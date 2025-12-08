Sentier Le Chemin d’art du Rocher de Lastic Lastic Cantal
Le bourg 15500 Lastic Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Le village de Lastic et son rocher dominent les crêtes nord de la Margeride. Ce court circuit en aller/retour présente sous forme de peintures, les richesses patrimoniales de la commune. Il conduit à la table d’orientation offrant un panorama à 360°.
http://www.pays-saint-flour.fr/ +33 4 71 23 43 32
English :
The village of Lastic and its rock dominate the northern ridges of the Margeride. This short out-and-back circuit presents the village’s rich heritage in the form of paintings. It leads to the orientation table offering a 360° panorama.
Deutsch :
Das Dorf Lastic und sein Felsen überragen die nördlichen Kämme der Margeride. Dieser kurze Rundgang (hin und zurück) zeigt in Form von Gemälden das reiche Erbe der Gemeinde. Er führt zu einer Orientierungstafel mit einem 360°-Panorama.
Italiano :
Il villaggio di Lastic e la sua roccia dominano le creste settentrionali della Margeride. Questa breve escursione a piedi e a piedi è caratterizzata da una serie di dipinti che illustrano il ricco patrimonio del villaggio. Si arriva al tavolo di orientamento che offre un panorama a 360°.
Español :
El pueblo de Lastic y su roca dominan las crestas septentrionales de la Margeride. Este corto recorrido de ida y vuelta muestra, a través de pinturas, el rico patrimonio del pueblo. Lleva a la mesa de orientación que ofrece una panorámica de 360°.
