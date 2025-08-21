Sentier le Noyerai Brides-les-Bains Savoie
Sentier le Noyerai Brides-les-Bains Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier le Noyerai
Sentier le Noyerai 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier balisé à travers les villages de Vigntoan et Champétel.
+33 4 79 55 21 55
English : Le Noyerai path
Marked path which leads you through Vignotan and Champétel village.
Deutsch :
Markierter Wanderweg durch die Dörfer Vigntoan und Champétel.
Italiano :
Sentiero segnalato che attraversa i villaggi di Vigntoan e Champétel.
Español :
Sendero señalizado que atraviesa los pueblos de Vigntoan y Champétel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme