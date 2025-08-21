Sentier le Noyerai Brides-les-Bains Savoie

Sentier le Noyerai Brides-les-Bains Savoie vendredi 1 mai 2026.

Sentier le Noyerai

Sentier le Noyerai 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sentier balisé à travers les villages de Vigntoan et Champétel.

  +33 4 79 55 21 55

English : Le Noyerai path

Marked path which leads you through Vignotan and Champétel village.

Deutsch :

Markierter Wanderweg durch die Dörfer Vigntoan und Champétel.

Italiano :

Sentiero segnalato che attraversa i villaggi di Vigntoan e Champétel.

Español :

Sendero señalizado que atraviesa los pueblos de Vigntoan y Champétel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme