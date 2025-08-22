Sentier lecture de paysage. (Boucle) Peisey-Nancroix Savoie

Sentier lecture de paysage. (Boucle)

Sentier lecture de paysage. (Boucle) Rosuel 73210 Peisey-Nancroix Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Site naturel grandiose, le vallon de Rosuel vous dévoile ses secrets. Entre forêts intimistes et sommets de plus de 3 000 m d’altitude, percez les mystères de cet écrin aux multiples visages, à la porte du premier des 11 parcs nationaux de France.

http://www.peisey-vallandry.com/ +33 4 79 07 88 67

English : Landscape reading trail in Rosuel

A grandiose natural site, the Rosuel valley reveals its secrets. Between intimate forests and peaks of over 3,000 m in altitude, discover the mysteries of this multi-faceted setting, at the gateway to the first of France’s 11 national parks.

Deutsch : Landschaftsleseweg in Rosuel

Das Rosuel-Tal ist eine grandiose Naturlandschaft, die ihre Geheimnisse offenbart. Zwischen intimen Wäldern und Gipfeln von über 3.000 m Höhe können Sie die Geheimnisse dieses Schmuckkästchens mit seinen vielen Gesichtern lüften, das am Tor zum ersten der 11 Nationalparks Frankreichs liegt.

Italiano :

Sito naturale grandioso, la valle del Rosuel svela i suoi segreti. Tra foreste intime e cime di oltre 3.000 metri di altitudine, scoprite i misteri di questo ambiente multiforme, alle porte del primo degli 11 parchi nazionali francesi.

Español :

Sitio natural grandioso, el valle de Rosuel revela sus secretos. Entre bosques íntimos y picos de más de 3.000 m de altitud, descubra los misterios de este entorno polifacético, a las puertas del primero de los 11 parques nacionales de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme