SENTIER LES DEUX FERMES DU CAUSSE NOIR Meyrueis Lozère

SENTIER LES DEUX FERMES DU CAUSSE NOIR Marche nordique Difficulté moyenne

SENTIER LES DEUX FERMES DU CAUSSE NOIR 48150 Meyrueis Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 10000.0 Tarif :

Au hameau de Sérigas, on dénombre deux exploitations agricoles qui pratiquent l’élevage d’ovins pour la production de lait et la fabrication du fromage de Roquefort. Ce circuit vous mènera sur les traces historiques du grand bouleversement qu’on vécu les habitants du causse durant les deux cents dernières années.

+33 4 66 45 01 14

English :

In the hamlet of Sérigas, there are two farms where sheep are raised to produce milk and Roquefort cheese. This tour will take you along the historical trail of the great upheaval experienced by the inhabitants of the Causse over the last two hundred years.

Deutsch :

Im Weiler Sérigas gibt es zwei landwirtschaftliche Betriebe, die Schafe zur Milchproduktion und zur Herstellung von Roquefort-Käse halten. Dieser Rundgang führt Sie auf die historischen Spuren des großen Umbruchs, den die Bewohner der Causse in den letzten 200 Jahren erlebt haben.

Italiano :

Nella frazione di Sérigas si trovano due fattorie dove si allevano le pecore per la produzione del latte e del formaggio Roquefort. Questo tour vi condurrà lungo il percorso storico dei grandi sconvolgimenti vissuti dagli abitanti della Causse negli ultimi duecento anni.

Español :

En la aldea de Sérigas, hay dos granjas donde se crían ovejas para producir leche y elaborar queso de Roquefort. Este recorrido le llevará por la huella histórica de la gran agitación vivida por los habitantes de la Causse en los últimos doscientos años.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-10 par CDT Lozère