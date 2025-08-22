Sentier Les Deux Vierges Champlitte Haute-Saône

Sentier Les Deux Vierges En VTT assistance électrique Difficile

Sentier Les Deux Vierges Village de Leffond 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Ce sentier relie deux parcours incontournables si vous marchez en terres chanitoises Le sentier du Loupi et le sentier des Chèvres. Leur point commun ? Deux vierges qui vont offriront chacun un point de vue imprenable sur les villages de Leffond et Montarlot.

Difficile

+33 3 84 67 67 19

English :

This trail links two not-to-be-missed routes if you’re walking in Chamonix: the Loupi Trail and the Goat Trail. What do they have in common? Two pristine trails, each offering breathtaking views over the villages of Leffond and Montarlot.

Deutsch :

Dieser Pfad verbindet zwei Strecken, die Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie in Chanitois wandern: den Loupi-Pfad und den Ziegenpfad. Was haben sie gemeinsam? Zwei Jungfrauen, die jeweils einen atemberaubenden Blick auf die Dörfer Leffond und Montarlot bieten.

Italiano :

Questo sentiero collega due itinerari da non perdere se si cammina nella zona di Chamonix: il sentiero del Loupi e il sentiero di Chèvres. Cosa hanno in comune? Due sentieri incontaminati, ognuno dei quali offre una vista mozzafiato sui villaggi di Leffond e Montarlot.

Español :

Este sendero enlaza dos rutas imprescindibles si practica senderismo en la zona de Chamonix: el sendero de Loupi y el sendero de Chèvres. ¿Qué tienen en común? Dos senderos vírgenes, cada uno con unas vistas impresionantes de los pueblos de Leffond y Montarlot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data