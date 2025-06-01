Sentier littéraire, sur les pas d’Irène Némirovsky Circuit « Le bourg » Issy-l’Évêque Saône-et-Loire

Sentier littéraire, sur les pas d’Irène Némirovsky Circuit « Le bourg » Issy-l’Évêque Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Sentier littéraire, sur les pas d’Irène Némirovsky Circuit « Le bourg » A pieds Facile

Sentier littéraire, sur les pas d’Irène Némirovsky Circuit « Le bourg » Place Irène Nemirovsky 71760 Issy-l’Évêque Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 580.0 Tarif :

Sur les pas d’Irène Némirovsky, romancière qui a vécut à Issy l’Evêque.

Facile

https://www.issyleveque.fr/le-sentier-litteraire

English :

In the footsteps of Irène Némirovsky, the novelist who lived in Issy l’Evêque.

Deutsch :

Auf den Spuren der Romanautorin Irène Némirovsky, die in Issy l’Evêque lebte.

Italiano :

Sulle tracce di Irène Némirovsky, la scrittrice vissuta a Issy l’Evêque.

Español :

Tras las huellas de Irène Némirovsky, la novelista que vivió en Issy l’Evêque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data