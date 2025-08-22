Sentier Marin de Bonporteau Cavalaire-sur-Mer Var
Sentier Marin de Bonporteau
Sentier Marin de Bonporteau Plage de Bonporteau 83240 Cavalaire-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sentier marin aménagé chaque année de juin à Septembre.
En accès libre ou encadré par un guide diplômé d’Etat sur réservation.
L’équipement (palmes, masques et tuba) n’est pas fourni.
English : Bonporteau Marine Trail
Marine trail developed every year from June to September.
Self-guided or supervised by a qualified guide (booking required).
Equipment (flippers, masks and snorkels) is not provided.
Deutsch : Bonporteau Marine Trail
Jedes Jahr von Juni bis September angelegter Meerespfad.
Frei zugänglich oder nach vorheriger Reservierung von einem staatlich geprüften Führer betreut.
Die Ausrüstung (Flossen, Masken und Schnorchel) wird nicht gestellt.
Italiano :
Percorso marino sviluppato ogni anno da giugno a settembre.
Autoguidato o con la supervisione di una guida qualificata (prenotazione obbligatoria).
L’attrezzatura (pinne, maschere e boccagli) non è fornita.
Español : Sentier Marin de Bonporteau
Sendero marino desarrollado cada año de junio a septiembre.
Autoguiado o supervisado por un guía cualificado (reserva obligatoria).
No se proporciona equipo (aletas, máscaras y tubos).
