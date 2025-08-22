Sentier Marin de l’Îlot du Crocodile La Croix-Valmer Var

Sentier Marin de l’Îlot du Crocodile

Sentier Marin de l’Îlot du Crocodile Plage de Jovat 83420 La Croix-Valmer Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Partez à l’aventure au milieu des fabuleux herbiers de posidonie, profitez de la beauté du jardin des anémones , étonnez-vous du mystère de l’épave du cimentier !

L’accès se fait depuis le sentier du littoral du site du Cap Lardier (20 min à pied).

https://www.lacroixvalmertourisme.com/fr +33 4 94 55 12 12

English : Crocodile Island Underwater Trail

Enjoy the beauty of the anemones’ garden, surprise yourself with the mystery of the shipwreck !

To get to the underwater path walk along the coastal path which starts at the entrance of the Domaine du Cap Lardier (20 min walk).

Deutsch : Unterwasserpfad Krokodilinsel

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer in den märchenhaften Posidonia-Wiesen, genießen Sie die Schönheit des Anemonengartens und lassen Sie sich vom Geheimnis des Wracks des Zementschiffes überraschen!

Um zum Unterwasserpfad zu gelangen, gehen Sie den Küstenpfad entlang, der am Eingang der Domaine du Cap Lardier beginnt (20 Minuten Fußweg).

Italiano :

Avventuratevi tra le favolose praterie di posidonia, godetevi la bellezza del giardino degli anemoni e lasciatevi stupire dal mistero del relitto del cimentier!

L’accesso avviene dal sentiero costiero del sito di Cap Lardier (20 minuti a piedi).

Español :

Aventúrese entre las fabulosas praderas de posidonia, disfrute de la belleza del jardín de anémonas y sorpréndase con el misterio del naufragio del cimentier

El acceso es desde el sendero costero del sitio de Cap Lardier (20 minutos a pie).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme