Sentier muséographique du palais de la mine (hiver) Peisey-Nancroix Savoie

Sentier muséographique du palais de la mine (hiver)

Sentier muséographique du palais de la mine (hiver) Le Chalet 73210 Peisey-Nancroix Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le site de la mine de galène date du XVI XVII siècles. Il est classé monument historique. Un sentier et 12 panneaux pour comprendre à votre rythme. Une superbe allée de mélèzes bi-centenaires.

+33 4 79 07 88 67

English :

The site of the galena mine dates from the XVI XVII centuries. It is classified as a historical monument. A path and 12 panels to understand at your own pace. A superb alley of bi-centennial larches.

Deutsch :

Das Gelände der Galenikmine stammt aus dem 16. und 17. Jahrhundert und steht unter Denkmalschutz. Ein Pfad und 12 Schilder, um in Ihrem eigenen Rhythmus zu verstehen. Eine prächtige Allee aus zweihundertjährigen Lärchen.

Italiano :

Il sito della miniera di galena risale al XVI e XVII secolo. È un monumento storico classificato. Un percorso e 12 pannelli da comprendere al proprio ritmo. Un superbo viale di larici bicentenari.

Español :

El emplazamiento de la mina de galena data de los siglos XVI y XVII. Es un monumento histórico protegido. Un camino y 12 paneles para entender a tu ritmo. Un magnífico callejón de alerces bicentenarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme