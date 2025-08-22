Sentier nature à pied Bessans Savoie

Sentier nature à pied

Sentier nature à pied Place de la marie 73480 Bessans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Qui pourrait croire que la flore alpine a tant de vertus ? Prenez le temps de parcourir pas à pas ces quelques km de curiosités naturelles. Devenez apprenti botaniste et cueillez des yeux toutes ces fleurs intrigantes à proximité du village.

English : Nature trail on foot

Who’d think the Alpine flora could have so many virtues? Take your time

exploring these few miles of natural wonders, step by step. Become an

apprentice botanist and feast your eyes on all these intriguing flowers

near the village.

Deutsch :

Wer könnte glauben, dass die Alpenflora so viele positive Eigenschaften hat? Nehmen Sie sich die Zeit, um Schritt für Schritt diese wenigen Kilometer an natürlichen Sehenswürdigkeiten zu durchwandern. Werden Sie zum Botanikerlehrling und pflücken Sie mit den Augen all die faszinierenden Blumen in der Nähe des Dorfes.

Italiano :

Chi potrebbe credere che la flora alpina abbia così tante virtù? Prendetevi il tempo di esplorare passo dopo passo questi pochi chilometri di curiosità naturali. Diventate apprendisti botanici e raccogliete tutti gli intriganti fiori vicino al villaggio.

Español :

¿Quién podría creer que la flora alpina tiene tantas virtudes? Tómese su tiempo para explorar paso a paso estos pocos kilómetros de curiosidades naturales. Conviértase en aprendiz de botánico y recoja todas las flores intrigantes cercanas al pueblo.

