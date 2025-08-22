Sentier nature de Douy Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Sentier nature de Douy A pieds

Sentier nature de Douy Moulin de Courgain 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 70 Distance : 3500.0 Tarif :

Le sentier nature longe la vallée du Loir. Le cortège végétal, caractéristique des milieux humides, est constitué d’aulnes, de frênes, d’iris…, puis plus loin d’une haie riche en fusains, aubépines… Observez aussi les oiseaux héron cendré, pic vert, poule d’eau…

English :

The nature trail goes along the Loir valley. The vegetation, characteristic of wetlands, is made up of alders, ashes, irises…, then further on a hedge rich in fusains, hawthorns… Observe also the birds grey heron, green woodpecker, moorhen…

Deutsch :

Der Naturpfad verläuft entlang des Tals des Flusses Loir. Die für Feuchtgebiete typische Pflanzenwelt besteht aus Erlen, Eschen, Schwertlilien… und weiter hinten aus einer Hecke, die reich an Pfaffenhütchen, Weißdorn… ist. Beobachten Sie auch die Vögel: Graureiher, Grünspecht, Teichhuhn…

Italiano :

Il sentiero natura si snoda lungo la valle del Loir. La flora, caratteristica delle zone umide, è costituita da ontani, frassini, iris, ecc. e più avanti da una siepe ricca di fusaggini, biancospini, ecc. Osservate anche gli uccelli: airone cenerino, picchio verde, gallinella d’acqua…

Español :

El sendero natural recorre el valle del Loir. La vegetación, característica de las zonas húmedas, se compone de alisos, fresnos, lirios, etc., y más allá un seto rico en huscos, espinos, etc. Observe también las aves: garza real, pito real, polla de agua…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire