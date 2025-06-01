Sentier nature du bois des Amis de Jean Bosco Mondrainville Calvados

Sentier nature du bois des Amis de Jean Bosco 14210 Mondrainville Calvados Normandie

Durée : 60 Distance : 3300.0 Tarif :

Le bois des Amis de Jean Bosco, ouvert au public toute l’année, est situé au coeur de l’espace naturel sensible de la Vallée de l’Odon.

Il se compose principalement de milieux boisés et humides s’étendant sur 81 ha.

English : Sentier nature du bois des Amis de Jean Bosco

« The Amis de Jean Bosco wood, open to the public all year, is located in the heart of the sensitive natural area of the Odon valley.

It is essentially comprised of wooded and damp areas covering a surface of 81 hectares. »

Deutsch :

Der Wald der Freunde von Jean Bosco, der das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich ist, befindet sich im Herzen des sensiblen Naturraums des Odon-Tals.

Er besteht hauptsächlich aus bewaldeten und feuchten Umgebungen, die sich über 81 ha erstrecken.

Italiano :

Il bosco degli Amici di Jean Bosco, aperto al pubblico tutto l’anno, si trova nel cuore dell’area naturale sensibile della Valle dell’Odon.

È costituito principalmente da boschi e zone umide per una superficie di 81 ettari.

Español :

El bosque de los Amigos de Jean Bosco, abierto al público durante todo el año, está situado en el corazón del área natural sensible del Valle del Odón.

Está formado principalmente por bosques y humedales que cubren 81 hectáreas.

