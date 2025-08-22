Sentier nature du bois des Gâts Châteaudun Eure-et-Loir

Sentier nature du bois des Gâts A pieds

Sentier nature du bois des Gâts Place du 18 octobre 28200 Châteaudun Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Ce parcours permet de découvrir le bois communal et ses nombreuses richesses naturelles d’intérêt européen boisement de ravin, site d’hivernage de chauves-souris, milieux humides des bords du Loir. Sentier non balisé.

English :

This trail allows you to discover the communal woodland and its many natural assets of European interest: ravine woodland, bat wintering site, wetlands on the banks of the Loir. Unmarked trail.

Deutsch :

Auf diesem Weg können Sie den Gemeindewald und seine zahlreichen Naturschätze von europäischem Interesse entdecken: Schluchtbewaldung, Überwinterungsort für Fledermäuse, Feuchtgebiete am Ufer des Loir. Nicht markierter Pfad.

Italiano :

Questo percorso permette di ammirare il bosco locale e i suoi numerosi tesori naturali di interesse europeo: bosco di forra, sito di svernamento dei pipistrelli, zone umide sulle rive del Loir. Sentiero non segnalato.

Español :

Este sendero recorre el bosque local y sus numerosos tesoros naturales de interés europeo: bosque de barranco, lugar de invernada de murciélagos, humedales a orillas del Loir. Sendero no señalizado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire