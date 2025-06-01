Sentier nature du bois du Caprice Saint-Aubin-d’Arquenay Calvados

Sentier nature du bois du Caprice 14970 Saint-Aubin-d’Arquenay Calvados Normandie

Durée : 45 Distance : 2500.0 Tarif :

S’étendant sur plus de 70 hectares, ce bois au nom mystérieux est un peuplement forestier jeune.

Le milieu dominant est néanmoins le bois humide où l’on trouve les espèces qui comme le frêne ou le chêne pédonculé sont adaptés à la présence d’eau.

English : Sentier nature du bois du Caprice

Stretching across 70 hectares, this mysteriously named wood is populated by young trees.

The wet woodland is the prevailing environment and is home to species such as ash and pedonculate oak, particularly well-adapted to the presence of water.

Deutsch :

Dieser Wald mit dem geheimnisvollen Namen erstreckt sich über 70 Hektar und ist ein junger Waldbestand.

Der vorherrschende Lebensraum ist jedoch der Feuchtwald, in dem Arten wie die Esche oder die Stieleiche vorkommen, die an das Vorhandensein von Wasser angepasst sind.

Italiano :

Il bosco dal nome misterioso è una giovane foresta di oltre 70 ettari.

Tuttavia, l’ambiente dominante è il bosco umido, dove specie come il frassino e la quercia peduncolata sono adattate alla presenza di acqua.

Español :

El bosque de nombre misterioso es un bosque joven que abarca más de 70 hectáreas.

Sin embargo, el ambiente dominante es el bosque húmedo, donde especies como el fresno y el roble pedunculado están adaptadas a la presencia de agua.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme