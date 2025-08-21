Sentier nature Plateau des Chaux Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Sentier nature Plateau des Chaux

Sentier nature Plateau des Chaux 26400 Beaufort-sur-Gervanne Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez en famille toute la richesse du vivant dans les espaces agricoles préservés. Six pupitres thématiques vous donneront quelques repères pour apprécier ce lieu si singulier.

https://www.assolysandra.org/ +33 4 75 57 32 34

English :

Discover with the whole family the richness of life in preserved agricultural areas. Six thematic desks will give you a few pointers to appreciate this very special place.

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie den ganzen Reichtum des Lebens in den geschützten landwirtschaftlichen Räumen. Sechs Themenpulte geben Ihnen einige Anhaltspunkte, um diesen so einzigartigen Ort zu schätzen.

Italiano :

Scoprite con la vostra famiglia la ricchezza della vita nelle aree agricole preservate. Sei scrivanie tematiche vi daranno alcuni spunti per apprezzare questo luogo unico.

Español :

Descubra con su familia la riqueza de la vida en las zonas agrícolas preservadas. Seis escritorios temáticos le darán algunas pistas para apreciar este lugar único.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme