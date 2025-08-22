Sentier nature Sentier des Sioux

Elaboré par les 3 classes de l’école primaire d’Hotonnes le sentier propose des panneaux pédagogiques sur la faune, la flore, la vie de l’arbre et la protection de la nature une bonne sensibilisation à notre environnement avec un regard d’enfants.

English : Sentier des Sioux

Elaborated by the 3 classes of the primary school of Hotonnes: the trail offers educational panels on fauna, flora, tree life and nature protection: a good awareness of our environment with a children’s look.

Deutsch : Sentier des Sioux

Ausgearbeitet von den drei Klassen der Grundschule Hotonnes: Der Pfad bietet pädagogische Tafeln über die Fauna, die Flora, das Leben der Bäume und den Naturschutz: eine gute Sensibilisierung für unsere Umwelt mit dem Blick der Kinder.

Italiano :

Progettato dalle 3 classi della scuola elementare di Hotonnes, il sentiero offre pannelli didattici sulla fauna, la flora, la vita dell’albero e la protezione della natura: un buon modo per sensibilizzare i bambini sul nostro ambiente.

Español : Sentier des Sioux

Diseñado por las 3 clases de la escuela primaria de Hotonnes: el sendero ofrece paneles didácticos sobre la fauna, la flora, la vida del árbol y la protección de la naturaleza: una buena manera de concienciar sobre nuestro entorno desde el punto de vista de los niños.

