Sentier nuances de vert Champlitte Haute-Saône

Sentier nuances de vert 7 rue de l’Église 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 21000.0 Tarif :
Pendant cette balade toute en nuances de vert, la nature vous propose ce qu’elle a de meilleurà vous offrir une marche au vert… et au calme !
Difficulté moyenne
+33 3 84 67 67 19
English :
During this walk in shades of green, nature offers you the best it has to offer: a walk in the green… and in peace!
Deutsch :
Bei diesem Spaziergang in verschiedenen Grüntönen bietet Ihnen die Natur das Beste, was sie zu bieten hat: einen Spaziergang im Grünen… und in der Ruhe!
Italiano :
Durante questa passeggiata, tutta nei toni del verde, la natura vi offre il meglio che ha da offrire: una passeggiata nel verde… e in pace!
Español :
Durante este paseo, todo en tonos verdes, la naturaleza le ofrece lo mejor de sí misma: un paseo por el verde… ¡y en paz!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data