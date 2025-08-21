Sentier nuances de vert Champlitte Haute-Saône

vendredi 1 mai 2026.

En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

7 rue de l'Église 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21000.0

Pendant cette balade toute en nuances de vert, la nature vous propose ce qu’elle a de meilleurà vous offrir une marche au vert… et au calme !
  +33 3 84 67 67 19

English :

During this walk in shades of green, nature offers you the best it has to offer: a walk in the green… and in peace!

Deutsch :

Bei diesem Spaziergang in verschiedenen Grüntönen bietet Ihnen die Natur das Beste, was sie zu bieten hat: einen Spaziergang im Grünen… und in der Ruhe!

Italiano :

Durante questa passeggiata, tutta nei toni del verde, la natura vi offre il meglio che ha da offrire: una passeggiata nel verde… e in pace!

Español :

Durante este paseo, todo en tonos verdes, la naturaleza le ofrece lo mejor de sí misma: un paseo por el verde… ¡y en paz!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data