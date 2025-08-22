Sentier panoramique et thématique de la Grande Rochette La Plagne Tarentaise Savoie

Sentier panoramique et thématique de la Grande Rochette

Sentier panoramique et thématique de la Grande Rochette Plagne Centre 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Du gypse de la Grande Rochette à la forêt de Pin Cembro de Plagne Centre, ce circuit vous transporte dans le monde des richesses naturelles et de l’histoire de la Plagne.

https://www.la-plagne.com/ +33 4 79 09 02 01

English : La Grande Rochette panoramic theme trail

From the gypsum of the Grande Rochette to the Swiss stone pine forest in Plagne Centre, this circuit takes you into the world of the natural riches and history of La Plagne.

Deutsch : Panorama- und Themenpfad Grande Rochette

Vom Gipskeuper in La Grande Rochette bis zum Pinien-Cembro-Wald in Plagne Centre entführt Sie dieser Rundweg in die Welt der Naturschätze und der Geschichte von La Plagne.

Italiano :

Dal gesso della Grande Rochette alla foresta di Pin Cembro di Plagne Centre, questo tour vi porta nel mondo delle ricchezze naturali e della storia di La Plagne.

Español :

Del yeso de la Grande Rochette al bosque de Pin Cembro de Plagne Centre, este recorrido le adentrará en el mundo de las riquezas naturales y la historia de La Plagne.

