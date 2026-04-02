Sentier patrimonial de Jasney Jasney Haute-Saône
Sentier patrimonial de Jasney Jasney Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Sentier patrimonial de Jasney A pieds
Sentier patrimonial de Jasney 70800 Jasney Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Un village aux nombreux lavoirs ! Le village de Jasney à un tout nouveau sentier patrimonial ouvrez l’œil afin de trouver les pépites disséminées dans les rues et apprenez en plus sur leurs histoires grâce aux panneaux explicatifs !
https://jasney70.fr/fr/rb/857976/parcours-de-decouverte
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English :
A village of washhouses! The village of Jasney has a brand-new heritage trail: keep your eyes peeled for the nuggets scattered around the streets, and learn more about their stories from the explanatory panels!
Deutsch :
Ein Dorf mit vielen Waschplätzen! Das Dorf Jasney hat einen brandneuen Heimatpfad: Halten Sie die Augen offen, um die Nuggets in den Straßen zu finden und erfahren Sie mehr über ihre Geschichten auf den Schildern!
Italiano :
Un villaggio di lavatoi! Il villaggio di Jasney ha un nuovissimo sentiero del patrimonio: tenete gli occhi aperti sulle pepite sparse per le strade e scoprite la loro storia grazie ai pannelli esplicativi!
Español :
Un pueblo de lavaderos El pueblo de Jasney cuenta con un nuevo sendero del patrimonio: ¡mantén los ojos bien abiertos para encontrar las pepitas esparcidas por las calles y aprende más sobre su historia en los paneles explicativos!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data