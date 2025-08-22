Sentier patrimonial des hameaux abandonnés de Saint Alban des Villards Saint-Alban-des-Villards Savoie

Sentier patrimonial des hameaux abandonnés de Saint Alban des Villards

Sentier patrimonial des hameaux abandonnés de Saint Alban des Villards 73130 Saint-Alban-des-Villards Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Abandonnés au cours du XXème siècle, ces petits hameaux ont des histoires à vous raconter, celles de la vie d’autrefois en montagne.

Une randonnée à travers ruines et histoires…

http://www.saint-alban-des-villards.fr/ +33 4 79 59 44 67

English : Heritage trail of the abandoned hamlets of Saint Alban des Villards

Abandoned during the 20th century, these small hamlets have stories to tell you, those of the life of yesteryear in the mountains.

A hike through ruins and stories…

Deutsch :

Jahrhunderts verlassen wurden, haben diese kleinen Weiler Geschichten zu erzählen, die vom früheren Leben in den Bergen handeln.

Eine Wanderung zu den Ruinen und Geschichten…

Italiano :

Abbandonate nel corso del XX secolo, queste piccole frazioni hanno storie da raccontare sulla vita in montagna nel passato.

Una passeggiata tra rovine e storie…

Español :

Abandonadas durante el siglo XX, estas pequeñas aldeas tienen historias que contar sobre la vida en las montañas en el pasado.

Un paseo entre ruinas e historias…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme