Sentier pédagogique de la Forêt de Marsanne Marsanne Drôme

Sentier pédagogique de la Forêt de Marsanne Forêt de Marsanne 26740 Marsanne Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’ espace forestier pédagogique, conçu pour les scolaires, est également équipé pour une découverte en famille de la forêt. Tout le monde peut profiter de divers cheminements de découverte 4,4 km, 3,8 km ou 0,2 km de pour une découverte plus tranquille.

+33 4 75 90 31 59

English :

The educational forest area, designed for schoolchildren, is also equipped for family discovery of the forest. There are various discovery trails for everyone to enjoy: 4.4 km, 3.8 km or 0.2 km for a more leisurely discovery.

Deutsch :

Der pädagogische Waldbereich, der für Schulklassen konzipiert wurde, ist auch für die Entdeckung des Waldes mit der ganzen Familie ausgestattet. Für alle gibt es verschiedene Entdeckungspfade: 4,4 km, 3,8 km oder 0,2 km für eine gemütliche Entdeckung.

Italiano :

L’area del bosco didattico, pensata per le scolaresche, è attrezzata anche per una scoperta del bosco in famiglia. Tutti possono godere dei diversi percorsi di scoperta: 4,4 km, 3,8 km o 0,2 km per una scoperta più tranquilla.

Español :

La zona forestal educativa, pensada para los escolares, también está equipada para descubrir el bosque en familia. Todo el mundo puede disfrutar de los distintos senderos de descubrimiento: 4,4 km, 3,8 km o 0,2 km para un descubrimiento más pausado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-04-25 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme