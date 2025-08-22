Sentier pédagogique de l’étang des Aisses La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Sentier pédagogique de l’étang des Aisses A pieds

Sentier pédagogique de l’étang des Aisses Etang des Hautes Brosses 45240 La Ferté-Saint-Aubin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 30 Distance : 1500.0 Tarif :

Ce sentier, qui fait le tour de l’étang en 1,5 kilomètre, est proposé par Sologne nature environnement (SNE), à travers neuf bornes interactives réparties sur huit sites stratégiques. Il valorise le caractère naturel du site et ses spécificités écologiques. La roselière, l’étang, la forêt et les arb

+33 2 36 99 45 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sentier pédagogique de l’étang des Aisses

This trail, which circles the pond in 1.5 kilometers, is offered by Sologne nature environnement (SNE), through nine interactive terminals at eight strategic sites. It highlights the natural character of the site and its specific ecological features. The reed bed, pond, forest and shrubs

Deutsch :

Dieser Pfad, der auf 1,5 Kilometern um den Teich herumführt, wird von Sologne nature environnement (SNE) über neun interaktive Terminals an acht strategischen Standorten angeboten. Er wertet den natürlichen Charakter des Standorts und seine ökologischen Besonderheiten auf. Der Schilfgürtel, der Teich, der Wald und die Bäume, die in der Nähe des Teiches stehen, werden von den Besuchern bestaunt

Italiano :

Questo percorso, che gira intorno allo stagno per una distanza di 1,5 chilometri, è offerto da Sologne nature environnement (SNE) attraverso nove terminali interattivi in otto siti strategici. Mette in evidenza il carattere naturale del sito e le sue caratteristiche ecologiche specifiche. Il canneto, lo stagno, la foresta e gli arbusti

Español :

Este sendero, que rodea el estanque a lo largo de 1,5 kilómetros, es propuesto por Sologne nature environnement (SNE) a través de nueve terminales interactivas situadas en ocho lugares estratégicos. Destaca el carácter natural del lugar y sus características ecológicas específicas. El cañaveral, el estanque, el bosque y los arbustos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire