Sentier pédagogique découvrir la forêt de Bas

Sentier pédagogique découvrir la forêt de Bas Lieu dit Dagues 42260 Pommiers-en-Forez Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier pédestre vise à faire découvrir le site écologique et historique de la forêt de Bas, qui constitue une des rares grandes zones boisées existant encore dans la plaine du Forez

http://www.apprai.fr/ +33 6 51 07 32 91

English :

The aim of this walking trail is to help visitors discover the ecological and historical site of the Forêt de Bas, one of the few remaining large wooded areas in the Forez plain

Deutsch :

Dieser Wanderweg zielt darauf ab, die ökologische und historische Stätte des Waldes von Bas zu entdecken, der eines der wenigen großen Waldgebiete darstellt, die noch in der Forez-Ebene existieren

Italiano :

L’obiettivo di questo percorso a piedi è far scoprire ai visitatori il sito ecologico e storico della Forêt de Bas, una delle poche grandi aree boschive rimaste nella piana del Forez

Español :

El objetivo de esta ruta de senderismo es ayudar a los visitantes a descubrir el paraje ecológico e histórico de la Forêt de Bas, una de las pocas grandes zonas boscosas que quedan en la llanura de Forez

