Sentier pédagogique du Boulard Chaponost Rhône

Sentier pédagogique du Boulard Parc du Boulard 69630 Chaponost Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Venez redécouvrir le parc du Boulard. Partez à la rencontre de ses 4 grands milieux de vie le parc arboré, le ruisseau, l’étang et la forêt. Approfondissez votre expérience en découvrant une sélection d’espèces, animales et végétales au fil du parcours.

Come and rediscover the Parc du Boulard. Come and meet its 4 main living environments: the wooded park, the brook, the pond and the forest. Deepen your experience by discovering a selection of animal and plant species along the way.

Entdecken Sie den Parc du Boulard neu. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit seinen vier großen Lebensräumen: dem Park mit seinen Bäumen, dem Bach, dem Teich und dem Wald. Vertiefen Sie Ihre Erfahrungen, indem Sie auf dem Rundgang eine Auswahl an Tier- und Pflanzenarten entdecken.

Venite a riscoprire il Parco Boulard. Scoprite i suoi quattro ambienti di vita principali: il parco alberato, il ruscello, lo stagno e la foresta. Approfondite la vostra esperienza scoprendo una selezione di specie animali e vegetali lungo il percorso.

Venga a redescubrir el Parque Boulard. Descubra sus cuatro ambientes principales: el parque con árboles, el arroyo, el estanque y el bosque. Profundice en su experiencia descubriendo una selección de especies animales y vegetales a lo largo del camino.

