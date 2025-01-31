Sentier pédagogique du Lac des Cascades Cheylade Cantal

Situé sur la commune de Cheylade, le sentier pédagogique vous invite à lire les paysages par une approche ludique grâce aux aménagements

https://www.puymary.fr/ +33 4 71 47 04 14

English :

Located in the commune of Cheylade, the educational trail invites you to take a playful look at the landscape thanks to the following features

Deutsch :

Der in der Gemeinde Cheylade gelegene Lehrpfad lädt Sie dank der Einrichtungen dazu ein, die Landschaften auf spielerische Weise zu lesen

Italiano :

Situato nel comune di Cheylade, il percorso didattico invita a un approccio ludico al paesaggio, grazie alle seguenti strutture

Español :

Situado en el municipio de Cheylade, el sendero didáctico invita a un acercamiento lúdico al paisaje, gracias a las siguientes instalaciones

