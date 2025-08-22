Sentier pédagogique du Marais de Chilly Douvaine Haute-Savoie

Sentier pédagogique du Marais de Chilly

Sentier pédagogique du Marais de Chilly Chemin des Marais de Chilly 74140 Douvaine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours bucolique dont les curiosités naturelles se dévoilent au fil de panneaux pédagogiques origine glaciaire du marais, tactique du crapaud sonneur, drôles d’oiseaux nichant dans les arbres ou courant dans les roseaux…

http://www.geoparc-chablais.com/ +33 4 50 72 64 57

English : Chilly marsh Discovery trail

The marshlands of Chilly, created by the passage of the Rhône glacier,

are full of incredible plant and animal species usually found in wetland

areas. Between reading, discovering the origin of the marsh and

observing the birds nesting in the area, take a seat on a pontoon

and take it all in. Shhhhh! For those unexpected encounters, silence is

golden in the heart of the marshland…

Deutsch :

Ein bukolischer Rundgang, dessen natürliche Kuriositäten sich anhand von pädagogischen Tafeln enthüllen: eiszeitlicher Ursprung des Sumpfes, Taktik der Erdkröte, lustige Vögel, die in den Bäumen nisten oder im Schilf herumlaufen..

Italiano :

Un percorso bucolico le cui curiosità naturali vengono svelate attraverso pannelli didattici: l’origine glaciale della palude, le tattiche del rospo, strani uccelli che nidificano sugli alberi o corrono nei canneti?

Español :

Una ruta bucólica cuyas curiosidades naturales se desvelan a través de paneles didácticos: el origen glaciar de la marisma, las tácticas del sapo, las extrañas aves que anidan en los árboles o corren entre los juncos..

